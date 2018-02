Sargento morto no próprio casamento será enterrado hoje

Será enterrado nesta quarta-feira, 21, em Manaus, capital do Amazonas, o corpo do sargento da Marinha Fábio dos Santos Maciel, de 33 anos. Ele caiu na festa do próprio casamento e morreu pouco depois, por hemorragia.

Maciel tinha um copo de vidro no bolso, que quebrou na queda e cortou sua veia femoral. O casamento foi celebrado na Ilha do Governador, zona norte do Rio, no domingo. A festa já havia acabado e o noivo estava do lado de fora do salão. Em uma brincadeira com uma das madrinhas, tropeçou e caiu.

O militar foi levado para o Hospital Municipal Paulino Werneck, mas morreu antes de ser atendido. Maciel e Geise Guimarães namoravam havia sete anos e construíram uma casa na Ilha do Governador, onde pretendiam morar.