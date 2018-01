Sargento da Rota é baleado na Vila Prudente

Ricardo Valota, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Um policial militar, identificado como sargento Mike Belineu Moutinho, lotado nas Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (ROTA), foi baleado na barriga, por volta das 21h30 de segunda-feira, 16, no momento em que a equipe dele abordava alguns suspeitos na Avenida Henry Ford, no limite entre os bairros do Ipiranga e Vila Prudente, região sudeste da capital paulista.

Em patrulhamento pela região, os policiais entraram num trecho da avenida que passa ao lado de uma favela e resolveram abordar o grupo. Um dos suspeitos, armado, atirou contra a viatura, atingindo o sargento no abdome.

Ninguém foi preso. O policial Mike foi encaminhado para o pronto-socorro da Vila Prudente, onde passou por cirurgia e continua internado em observação.

O delegado do 56º Distrito Policial, da Vila Alpina, não quis informar o nome completo nem a idade do polícia militar. A assessoria de imprensa da PM afirma que não possui esses dados.