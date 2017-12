Sargento da PM preso por matar coronel

O assassinato de Hermínio foi a mais ousada ação do grupo de extermínio formado por policiais na zona norte de São Paulo. Na época do assassinato, em janeiro de 2008, o coronel comandava o policiamento na região e se transformara em um obstáculo para o grupo. Além de chacinas, os policiais estariam envolvidos com a venda de drogas e com caça-níqueis. Com a morte do coronel, os acusados esperavam voltar ao 18.º Batalhão, de onde haviam sido afastados. Os réus alegam inocência.