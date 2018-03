Sargento da PM morre durante roubo de moto em SP

SÃO PAULO - O sargento Claudomir Ribeiro Mello, de 47 anos, lotado no 4º Batalhão da Polícia Militar, da zona oeste de São Paulo, foi morto com pelo menos 10 tiros, no peito, cabeça e pernas, por volta das 21 horas de quarta-feira, 1, ao ter sua moto, uma Honda CG-150, roubada por dois bandidos na Rua Ioneji Matsubayashi, no Jardim Ivete, região do Parque do Carmo, na zona leste de São Paulo.

Mesmo encaminhado por policiais militares da 3ª Companhia do 48º Batalhão ao pronto-socorro do Hospital Santa Marcelina, o sargento, que estava à paisana quando foi abordado pelos assaltantes, não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo a polícia, os criminosos também levaram do policial uma pistola calibre .40. Acredita-se que, ao perceberem que Mello era um policial, os bandidos resolveram executá-lo. A polícia não soube passar mais detalhes sobre as circunstâncias do crime.

O latrocínio foi registrado no 53º Distrito Policial, do Parque do Carmo.