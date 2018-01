Sargento da PM é torturado e largado em estrada da zona norte de SP

Um sargento aposentado foi encontrado na Estrada Santa Inês, na zona norte da capital, amarrado e desacordado, com língua e orelha cortadas. O homem foi localizado por volta das 9 horas desta sexta-feira, 18. Ele foi socorrido pelo helicóptero Águia, da PM, e encaminhado ao Hospital das Clínicas.

O PM foi localizado próximo à mata na altura do quilômetro 2 da Estrada Santa Inês, no bairro do Mandaqui. O Estado apurou que o rosto do terceiro sargento aposentado - cujo nome não foi revelado - estava desfigurado, com marcas de agressão no rosto. Ele aparentava ter sido espancado.

O caso é investigado pela polícia no 38º Distrito Policial (Vila Amália) como tentativa de homicídio e tortura. Segundo a sala de imprensa da Polícia Militar, um dos suspeitos foi detido na Rua Condessa Amália Matarazzo às 11h30 desta sexta. O boletim de ocorrência sobre a prisão de um dos supostos autores também foi registrado no 38ºDP.

Procurada, a Secretaria da Segurança Pública negou informações do boletim de ocorrência e se manifestou por nota: "A Polícia Militar informa que um PM, 3º Sargento aposentado, foi resgatado pelo helicóptero Águia e socorrido. Ele foi encontrado desacordado, com lesões no rosto, nas orelhas e na língua. O caso é investigado pelo 38º DP como tentativa de homicídio e tortura".