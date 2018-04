Sargento da PM é executado na zona norte de SP

Bruno Lupion, do estadão.com.br,

Um sargento da Força Tática da Polícia Militar foi executado na noite de domingo, 9, por volta das 21 horas, em frente à casa de sua mãe, no Recanto Verde, região do Jaçanã, zona norte da capital.

Segundo a polícia, Máximo Bezerra da Silva, 39 anos, há 19 na corporação, estava em seu Gol saindo da residência da mãe, na Rua Rodrigo de Castro, quando teria sido atingido de propósito por um Fox roubado. Silva deixou o carro e caminhou até a esquina, conversando com o motorista do Fox, até que outros três homens desceram do veículo roubado e atiraram.

O sargento foi atingido doze vezes e morreu no Hospital São Luiz Gonzaga. O crime foi registrado no 73º DP (Jaçanã).