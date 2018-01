Sargento da PM é executado a tiros na zona leste

O sargento Edival Pellegrim de Oliveira, de 37 anos, foi baleado e morto, por dois desconhecidos, às 21h45 de quarta-feira, 10, na altura do nº 170 da Avenida do Ipê Roxo, em frente a uma padaria, na Vila Jaraguá, região do Itaim Paulista, zona leste de São Paulo.

Em sua moto, o sargento, lotado na Força Tática do 29º Batalhão, foi abordado pela dupla ao parar em frente ao estabelecimento, onde iria comer um lanche. Segundo testemunhas, sem dizer nada, a dupla, a pé, se aproximou do sargento e um dos desconhecidos atirou, atingindo a cabeça do policial. Os dois criminosos fugiram e nada levaram da vítima.

Mesmo encaminhado ao Hospital Santa Marcelina, o sargento, que ainda passou por cirurgia, não resistiu aos ferimentos e morreu durante a madrugada. O caso foi registrado na delegacia do Jardim dos Ipês (59ºDP).