Sargento da PM é baleado durante assalto na zona norte de SP

Atualizada às 17h50

SÃO PAULO - Um sargento da 1ª Companhia do 47º Batalhão de Polícia Militar foi baleado no pescoço durante um assalto na manhã deste domingo, 12.

O policial voltava do trabalho em uma moto Honda, modelo Falcon 400, e trafegava na rua Miguel Casagrande, perto da Ponte da Freguesia do Ó, na zona norte da capital, quando três homens chegaram em duas motos. Uma das motos, com um homem que anunciou o assalto, ficou ao lado e a outra parou na frente do policial.

"Quando ele parou a moto e desceu, viram que ele estava fardado. O que anunciou o roubo gritou: 'É polícia'. O da frente efetuou um disparo no pescoço. Eles foram embora sem levar nada da vítima", relata o delegado plantonista do 13º DP (Casa Verde) Rubens Venâncio Feitosa.

Segundo Feitosa, uma testemunha prestou depoimento e informou que os criminosos estavam em uma moto preta e outra vermelha, mas não conseguiu dar detalhes sobre as características físicas dos assaltantes. Imagens de câmeras de segurança da região serão avaliadas.

O policial foi encaminhado para o Hospital das Clínicas. "O estado de saúde dele é grave", afirma o delegado.

De acordo com Feitosa, não há indícios de que houve troca de tiros entre os assaltantes e a vítima. "A testemunha falou que só houve um disparo e não há cápsulas no local."