São Sebastião terá festival sobre a Índia

A Índia é o tema de um evento que acontece neste mês, dia 6, em São Sebastião. Os visitantes poderão conhecer um pouco mais sobre vários aspectos da milenar cultura indiana, na turnê Festival da Índia 2009, que acontecerá na Avenida da Praia, a partir das 18 horas. Serão 6 horas de atrações com culinária indiana, mantras, literatura védica, massagem ayurvédica, ioga e pintura facial. As histórias de algumas personalidades indianas como Mahatma Gandhi - político e líder pacifista da independência do país - , e Madre Teresa de Calcutá - católica que viveu entre os pobres -, entre outros, fazem parte do evento. Além de curiosidades sobre a Índia e as cidades sagradas dela. Durante o evento os participantes poderão fazer tatuagens de henna, que são uma prática milenar entre as indianas (para elas, traz saúde e sorte), além de pinturas faciais. Terá ainda consulta astrológica védica, artesanatos e artigos indianos, prática de hatha ioga. A bailarina Gourangi Maruzullo, apresentará a Bharata Natyam, estilo que combina os movimentos leves da dança com expressividade do teatro. Os sabores da Índia poderão ser apreciados, ou descobertos, com os pratos típicos como o Halava, doce à base de cenoura, ou o Sabji, preparado de legumes. Quem preferir desfrutar um suco à base de iogurte deve experimentar o Lassi. O som e ritmos dos instrumentos musicais indianos como o Mrdanga (instrumento de percussão para os cantos devocionais indianos) e a Sitar (instrumento de corda símbolo da música do país) poderão ser apreciados no festival. A tradição indiana receberá toques de rock, reagge e techno/lounge na entonação de alguns mantras.