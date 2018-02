São Sebastião, no litoral de SP, alerta para risco de deslizamentos

SÃO SEBASTIÃO - A Defesa Civil de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, emitiu um alerta aos moradores da região sul do município, atingida por uma tromba d'água no último fim de semana e que resultou na morte de uma menina de 11 anos, sobre a possibilidade de novas precipitações nas próximas horas, que poderão causar novos deslizamentos nas áreas de risco, localizadas nas encostas da Serra do Mar. A região concentra grande quantidade de moradias irregulares em áreas de risco e de instabilidade.

"As pessoas que residem ao lado de rios, cachoeiras e de encostas devem ficar atentas. A orientação é para que saiam de suas casas", disse o chefe da Defesa Civil, Carlos Eduardo dos Santos. Segundo a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), uma nova frente fria estava prevista para chegar à região entre a noite de desta terça-feira e a madrugada de quarta-feira (27), acompanhada por rajadas de ventos, descargas elétricas e previsão de precipitação pluviométrica de 80mm.

Na noite de sexta-feira (22) e madrugada de sábado, a tromba d'água atingiu a região sul de São Sebastião e provocou uma enxurrada, que levou casas, pontes, carros e animais domésticos. Tainá Câmera, de 11 anos, estava no mezanino do sobrado onde morava, ao lado do Ribeirão Itu, quando foi arrastada pelas águas, segundo relatos de sua mãe, a professora Leda Câmera.

Segundo ela, Tainá foi atirada contra a parede do imóvel e jogada pela janela por conta da força da correnteza. A mãe da adolescente também foi levada, mas conseguiu agarrar-se a uma árvore e sobreviveu. Ela foi encontrada em estado de choque em um barranco e sofreu escoriações. "A água estava só subindo, mas de repente veio uma enorme onda e invadiu tudo", disse Leda. Cerca de 300 pessoas acompanharam o enterro da adolescente no último domingo.