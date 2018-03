São Sebastião adia votação de brecha para verticalização

"Ficou claro para o prefeito que a maioria dos moradores é favorável à construção do hospital, mas é contrária à mudança da lei, que pode abrir de vez brechas para a verticalização da região", afirmou Ana Soares, vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde de São Sebastião.

Médicos observaram durante a audiência que, caso seja erguido na Avenida Walkir Vergani, trecho da Rodovia Rio-Santos, o hospital ficará sujeito aos transtornos causados pelos congestionamentos, festas de carnaval na praia e fogos de fim de ano. Argumentaram também que seria mais importante melhorar a estrutura de saúde já existente na cidade, com mais profissionais e equipamentos.

Agora, o projeto do prédio do hospital deve ser encaminhado para parecer do Conselho de Urbanismo de São Sebastião (Condurb) e para o Conselho de Saúde da cidade.

Os que se opõem ao hospital naquela avenida argumentam também que no interior dos bairros os terrenos seriam mais baratos e afastados do trânsito. O prefeito rebate: "As ruas do bairro são estreitas. A avenida é a via mais larga e liga as áreas da Costa Sul diretamente."

Primazzi diz ainda que a alteração na lei sobre a altura de construções é específica para o hospital e não poderia servir de parâmetro para outros empreendimentos na região.

LIMITES VERTICAIS

Caraguatatuba

Prédios da orla podem ter até 9 pavimentos

Ubatuba

Altura máxima: 20 metros

Ilhabela

Altura máxima: 8 metros

São Sebastião

Altura máxima: 9 metros