São Sebastião: 15 agentes para cuidar de 110 km de orla As invasões cresceram nas últimas décadas em São Sebastião, em especial entre o limite com Bertioga e a Praia de Maresias. O chefe de fiscalização do Meio Ambiente do município, Luiz Teixeira, admite que a cidade não tem como combater o problema de forma adequada. São 15 agentes para atuar na orla da cidade, de 110 quilômetros de extensão.