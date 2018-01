São Roque pede devolução de R$ 2,9 mi por 'trem fantasma'

SOROCABA - A prefeitura de São Roque, interior de São Paulo, entrou com ação na Justiça contra o ex-prefeito Efaneu Nolasco Godinho (PSDB) pedindo a devolução de R$ 2,9 milhões pelos gastos com um trem turístico que nunca circulou. O ex-prefeito adquiriu em 2009 duas locomotivas do tipo maria-fumaça e três vagões para um roteiro de doze quilômetros entre a cidade e a vizinha Mairinque.

As locomotivas e os vagões rodaram pelos trilhos apenas uma vez, no lançamento do projeto, em 2012. Por falta de acerto com a America Latina Logística (ALL), concessionária da linha férrea, o projeto não decolou. O comboio foi recolhido à estação de Mairinque e a população passou a se referir ao projeto como o 'trem fantasma'.

A prefeitura considerou a compra inadequada, pois não havia certeza de que o projeto pudesse ser executado, o que teria violado o princípio da eficiência. Ainda segundo o município, a aquisição das locomotivas e dos vagões resultou em um gasto sem utilidade, com prejuízo para os cofres públicos. A prefeitura pede que, além de ser devolvido o valor gasto, o ex-prefeito seja compelido a pagar multa de até duas vezes o valor do dano.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O ex-prefeito informou que vai contestar a ação. Ele alega que o projeto do trem turístico era viável, mas foi abandonado pelo seu sucessor, o atual prefeito Daniel Costa (PMDB), por questão política.