São Roque decreta emergência por estragos da chuva

SOROCABA – A prefeitura de São Roque, interior de São Paulo, decretou situação de emergência nesta terça-feira, 15, após avaliação dos estragos causados pelas últimas chuvas. De acordo com o prefeito Daniel Costa (PMDB), o prejuízo causado em pontes e avenidas destruídas pelo temporal do último fim de semana chega a R$ 20 milhões. Até a tarde, 14 famílias que perderam as casas continuavam abrigadas em ginásios de esportes dos bairros Cascata e São João Novo.

As residências foram interditadas pela Defesa Civil e devem ser demolidas. As famílias recebem ajuda da população: as doações já lotam um dos ginásios, onde é feita a triagem do auxílio. Segundo o prefeito, os efeitos diretos da chuva na infraestrutura urbana fora agravados pelo rompimento de seis açudes que armazenavam água na parte alta da cidade.

Duas pontes caíram e outra ficou avariada. A principal avenida da cidade foi destruída pela erosão. “Não temos recursos para enfrentar essa situação e precisamos de apoio financeiro do Estado e da União”, disse Costa. O decreto de situação de emergência foi enviado à Defesa Civil Estadual para possível homologação.