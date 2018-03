São Paulo volta ao estado de observação, diz CGE

Pedro da Rocha, do estadão.com.br,

São Paulo não tem mais nenhuma região em estado de atenção, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). As zona norte, leste e a Marginal do Tietê foram as últimas a deixarem o status.

Até as 19h de segunda-feira, 28, as subprefeituras que registraram os maiores índices pluviométricos na Cidade foram Jaçanã/Tremembé, com 126,7 mm, Santana, 118,2 mm e Aricanduva/Formosa, 116,1 mm. Os valores acumulados hoje nas três subprefeituras equivalem, respectivamente, a 58%, 54% e 53% da média prevista para todo o mês de fevereiro, que é de 217 mm.

Os 28 dias de fevereiro totalizaram 232,9 mm de chuva, valor que ultrapassa em 7% a média climatológica de fevereiro, de 217 mm.