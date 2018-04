São Paulo volta a ter problemas com semáforos

SÃO PAULO - Agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) identificaram nesta segunda-feira, 21, 31 novos semáforos com problemas em São Paulo. Com isso, chega a 57 o total de semáforos em mal funcionamento - 30 estão apagados e 27, em amarelo intermitente.

Após as chuvas fortes da semana passada, a capital paulista chegou a ter mais de 100 faróis com problemas. Alguns deles estão fora de serviço desde quarta-feira, como o do cruzamento da Avenida Ragueb Chohfi com a Rua Humberto Allen, em Iguatemi, e o da Avenida Vila Ema com a Rua Cairi, na Água Rasa, ambos na zona leste da capital paulista.

Segundo a CET, a manutenção já foi acionada para todos os casos.