São Paulo volta a entrar em estado de atenção

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção às 10 horas desta sexta-feira, 27, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE). O índice de umidade relativa do ar registrado no Mirante de Santana, na zona norte, era de 30% às 10h15.

A cidade de São Paulo enfrenta a maior sequência de dias secos dos últimos dez anos. Há oito dias, os paulistanos vivem sob umidade relativa do ar inferior a 30%, o que configura estado de atenção. Em algumas tardes, esse índice chegou à alerta, com valores inferiores a 20%. Com o afastamento da frente fria que se aproximava do Estado, essa sequência ainda deve ser ampliada, porque a previsão é de chuva só para o 7 de Setembro.