São Paulo vive ‘dias de Londres’ com nevoeiros constantes

SÃO PAULO - Pouca umidade e rápido resfriamento do ar, típicos do inverno no Sudeste, contribuem para um fenômeno que tem feito os paulistas se sentirem – pelo menos nesse quesito – em Londres: o nevoeiro.

O problema é que o fenômeno tem atrapalhado motoristas, pedestres, ciclistas e, especialmente, empresas aéreas e seus passageiros, que precisam esperar o nevoeiro se dissipar para pousar em seu destino. Desde o início da semana, São Paulo registra aeroportos fechados. Na manhã desta quinta-feira, 30, durante mais de uma hora, aeronaves não puderam pousar no Aeroporto de Congonhas, na zona sul.

O nevoeiro é a umidade que se condensa próxima do solo. Ele é classificado dessa forma quando a visibilidade é de até um quilômetro – a partir desse patamar, pode ser considerado neblina. Para se dissipar, basta o aquecimento do ar, que pode demorar horas, dependendo do dia.

A meteorologista da Climatempo Josélia Pegorim explica que existem vários tipos de nevoeiro. O que está atingindo a cidade de São Paulo é chamado de “perda radiativa”.

“Por causa da pouca nebulosidade, os dias são quentes e há perda de calor acentuada no fim da tarde, com noites muito frias”, diz a meteorologista. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura, as temperaturas nos últimos dias têm variado até 15°C.

Ponto de vista. O professor Alex Gomes, de 36 anos, diz que gosta da névoa porque ajuda a dar “uma refrescada”. Ciclista, ele sai todos os dias de manhã de bike para trabalhar e afirma que o nevoeiro dá um ar “meio british” à capital. “A cidade fica mais bonita. Com a bicicleta, você está mais livre, não tem o vidro do ônibus ou do carro para atrapalhar, então você pega essas nuances como o orvalho em árvores e detalhes no horizonte”, explica.

Para administradora Lívia Knijnik, de 24 anos, no entanto, a cerração é traiçoeira. Ela está visitando uma amiga em Caçapava, no interior do Estado, e tem encontrado dificuldade em lidar com a variação térmica. “De manhã tem cerração e parece que vai fazer um dia ‘friozinho’. Como a casa da minha amiga é alta, dá para ver a cerração por tudo, mas ao longo do dia esquenta, o sol abre e me dou mal porque saí com manga comprida e casaco”, ressalta.

Previsão. A previsão para esta sexta-feira, 31, é de mais nevoeiro, tanto em São Paulo como no Rio, o que deve prejudicar a ponte aérea por mais um dia. As mínimas nesta sexta-feira e até este sábado devem ficar em torno de 11ºC, com máximas de até 27ºC. / COLABOROU PAULA FELIX