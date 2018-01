São Paulo vive clima de outono/inverno em pleno janeiro

SÃO PAULO - A Grande São Paulo vive um clima de outono/inverno nesta semana. Desde o domingo, de acordo com a Climatempo, a influência de uma massa de ar seco, de origem polar, baixa as temperaturas e diminui a umidade no ar em São Paulo. Nesta terça-feira, 19, a máxima na capital paulista foi de apenas 22°C, quando a temperatura máxima para essa época é de 27°C. Na segunda-feira, a sensação térmica havia chegado aos 15°C na zona sul. A previsão é que esse tempo perdure até o fim de semana.

"A nebulosidade sobre a cidade não deixa a luz do sol chegar com intensidade até o solo e isso contribui para não aumentar a temperatura. Essa fator, associado aos ventos de origem polar que estão soprando, fizeram da tarde desta terça a mais fria do ano", afirma César Soares, meteorologista da Climatempo.

Soares explica que a tendência é que o tempo continue até ao menos sexta-feira com temperaturas mais baixas que o normal para essa época, com garoas esparsas durante o dia e predomínio de céu encoberto. A madrugada de quarta para quinta-feira, segundo as previsões, pode ser a mais fria do ano.

A noite desta terça-feira deve esfriar ainda mais. O vento úmido e frio oriundo do mar em direção à faixa leste paulista provoca sensação de 3ºC a 4ºC menor que temperatura oficial, informa o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura. Não há previsão de chuvas significativas, apenas chuviscos isolados durante a tarde e a noite.

Próximos dias. Até o fim da semana, as madrugadas vão continuar frescas na cidade São Paulo, com temperatura mínimas entre 15°C e 18°C, de acordo com a Climatempo. É possível que a capital registre a madrugada mais fria do ano até agora nos próximos dias. Até agora, a menor temperatura em 2016 foi de 15,7°C na madrugada de 17 de janeiro.