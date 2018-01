São Paulo vista do alto

Procurar um lugar alto para tentar se localizar é uma recomendação comum para quem vai enfrentar uma aventura na selva e corre o risco de se perder. Na floresta de concreto, são os mirantes que proporcionam esse sentido de localização e um ponto de vista diferente da metrópole. Lá de cima, toma-se uma certa distância da confusão urbana.

Confira 10 endereços desse tipo, para ver a cidade na perspectiva "panorâmica". Eles podem ter sido erguidos pelo homem, caso do Edifício Altino Arantes, ou estar situados no topo da configuração anatômica dos bairros, como o pico do Jaraguá.