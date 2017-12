São Paulo vai ter fim de semana nublado e com chuvas isoladas

SÃO PAULO - O fim de semana na capital paulista será parecido com o dia desta sexta-feira, 15, com chuvas isoladas e períodos alternados de sol, devido à propagação de uma frente fria pelo oceano, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

No sábado ainda ocorrem períodos de sol, mas as chuvas na forma de pancadas isoladas persistem ao longo do dia com termômetros variando entre mínimas de 18ºC e máximas de 27ºC.

Já no domingo, os ventos úmidos que passam a soprar do oceano causam muita nebulosidade, chuvas fracas e chuviscos na capital paulista. As temperaturas entram em declínio com mínimas de 17ºC e máximas abaixo dos 24ºC.