São Paulo teve recorde de queda de árvores num único dia

Os fortes ventos derrubaram na segunda-feira, 4, 60 árvores na capital paulista. Trata-se do maior número registrado num único dia este ano, segundo a Defesa Civil. Desde janeiro, foram contabilizadas 433 quedas na cidade. O saldo ultrapassa o verificado durante todo o ano passado, quando 173 árvores caíram, e o de 2007, que atingiu 242.

O coordenador das Áreas Verdes da Secretaria das Subprefeituras de São Paulo, André Graziano, atribuiu o aumento aos temporais ocorridos neste semestre. Ele afirmou que a poda preventiva é a melhor forma de evitar as quedas. "Até este ano, tinha dado excelentes resultados. Agora, todos os números ficaram embaralhados. Os temporais acabaram com a logística de prevenção".

Outras causas das quedas são a poda irregular, o apodrecimento das raízes por falta de água e ar, em razão da impermeabilização do solo, e o ataque de insetos e cupins. Segundo Graziano, o tratamento de pragas requer a aplicação de pesticidas, prática ainda inviável em áreas de grande densidade populacional.

No mês que vem, a Prefeitura pretende iniciar o cadastro das árvores existentes na cidade. Inicialmente, o projeto deverá abranger apenas algumas regiões. O coordenador explicou que a ideia é criar um banco de dados, que permitirá o acompanhamento da condição das árvores.

De acordo com Graziano, a contratação de engenheiros agrônomos aprovados num concurso realizado em 2007 deverá ser concluída em breve. Com isso, pretende-se reduzir o tempo do processo para execução de podas. Atualmente, pode levar até três meses. Após a solicitação pelo telefone 156, o engenheiro visita o local e emite um laudo, enviado ao subprefeito. Se este autorizar o serviço, ele é publicado no Diário Oficial. Caso ninguém se oponha à poda dentro de 10 dias, o pedido entra no cronograma para ser efetivado.

Segunda

Três bairros concentraram a maioria das quedas de árvores ocorridas na segunda, 4. Em Santo Amaro, despencaram sobre vias e carros 49 árvores e galhos. "Muitas dessas árvores estavam sadias, mas o vento foi muito forte", afirmou o supervisor de Áreas Verdes da Subprefeitura de Santo Amaro, Nivaldo Prado. Uma das áreas mais arborizadas da cidade, Pinheiros teve 45 árvores e galhos arrancados pela ventania. Em Pirituba, na zona norte, houve a queda de 22 árvores. Em Santo Amaro, a remoção das árvores caídas deverá ser concluída dentro de até cinco dias. Em Pinheiros e Pirituba, os trabalhos serão finalizados na manhã de quarta, 6.