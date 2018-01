São Paulo terá tempo seco e aberto nesta quinta

A manhã desta quinta-feira, 13, em São Paulo, começou com sol entre nuvens e temperaturas na faixa dos 13ºC, segundo informações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

O predomínio de sol ao longo do dia faz as temperaturas subirem e a máxima esperada hoje é de 25ºC no período da tarde. O tempo seco e aberto em função da atuação de uma forte massa de ar seco que predomina em boa parte do país vai garantir nos próximos dias tardes ensolaradas e quentes.

De acordo com o CGE, o paulistano terá mais um final de semana com muito sol, tempo aberto com poucas nuvens e temperaturas agradáveis.