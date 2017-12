São Paulo terá tempo fechado e chuviscos ao longo do dia

As temperaturas sobem nesta quinta-feira, 1º, em São Paulo e a máxima prevista é de 20ºC à tarde. Apesar do dia continuar com muita nebulosidade e com chance de chuva, algumas aberturas de sol podem acontecer durante esta quinta.

O tempo melhora nos próximos dias e o sol volta a predominar na capital paulista com temperaturas ainda baixas nas madrugadas, mas que entram em rápida elevação no decorrer do dia.

As mínimas devem oscilar em torno dos 15ºC, enquanto que as máximas chegam aos 27ºC. No entanto, as condições para pancadas de chuvas no período da tarde voltam, segundo o CGE.