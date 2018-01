São Paulo terá tempo abafado e chuva fraca no final do dia

A semana começou com variação de nuvens na capital paulista e, no decorrer do dia, o sol aparece e eleva as temperaturas até os 29ºC, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

Entre o final da tarde e o início da noite, a nebulosidade aumenta, mas as chuvas ocorrem na forma de pancadas isoladas com baixo potencial para alagamento.

Na terça-feira, 1, o tempo não muda e segue abafado com sol entre nuvens e poucas condições de chuva. As temperaturas variam entre mínimas de 22ºC e máximas chegando aos 30ºC.

Na segunda metade da semana a propagação de uma frente fria de maior intensidade traz de volta as pancadas mais generalizadas de chuva.