São Paulo terá sol todos os dias até o fim do feriado do carnaval

A sexta-feira de carnaval na capital paulista começou com o céu encoberto, que aos poucos foi dando lugar ao sol, que deve permanecer durante todo o feriado, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade Ao longo do dia, o tempo não muda muito e podem ocorrer pancadas rápidas e isoladas de chuva no final da tarde. Será mais um dia abafado, com as máximas alcançando os 30ºC. O tempo não muda muito nos próximos dias, de acordo com o CGE, e segue com sol, variação de nuvens e sensação de calor no período das tardes. Essas condições típicas de verão provocam pancadas de chuva, mas que não se estendem para o período da noite. Na próxima terça-feira, 24, a passagem de uma frente fria pelo litoral do Sudeste, organiza áreas de instabilidade que provocarão chuvas na Grande São Paulo. Em função da passagem desse sistema frontal, as temperaturas máximas declinam um pouco na próxima semana.