São Paulo terá sol entre nuvens nesta sexta

Solange Spigliatti, do estadão.com.br

A sexta-feira, 16, começou com sol entre nuvens e com elevação das temperaturas na capital paulista. O calor aumenta à tarde e a máxima prevista é de 27ºC.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), os índices de umidade relativa ficam baixos e em torno dos 40% no período da tarde. Não há previsão de chuvas.

O tempo não muda muito nos próximos dias e segue seco com predomínio de sol e temperaturas em elevação. As mínimas oscilam em torno dos 17ºC, enquanto que as máximas devem chegar aos 29ºC.

Os índices de umidade relativa do ar que entram em declínio no período das tardes. Estas condições dificultam a dispersão de poluentes, o que deve prejudicar a qualidade do ar.