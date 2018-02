São Paulo terá sol e poucas nuvens nesta quarta

SÃO PAULO - Apesar de ter começado com muitas nuvens, o dia será de sol e temperaturas um pouco mais elevadas na capital paulista nesta quarta-feira, 27. A máxima deve chegar aos 22ºC.

Não há previsão de chuvas na Grande São Paulo, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). As menores taxas de umidade relativa ficam próximas dos 50% no período da tarde.

Os próximos dias passam a ter "grande amplitude térmica", com grande diferença entre as temperaturas máxima e mínima registradas no mesmo dia, segundo o CGE. Ainda faz frio nas madrugadas, com mínimas na casa dos 13ºC e máximas de 25ºC até o próximo final de semana.