São Paulo terá sol e pancadas de chuva nesta quinta

O sol deve predominar nesta quinta-feira, 5, na capital paulista, com poucas nuvens no céu e temperaturas em elevação, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

Depois de uma madrugada com temperaturas por volta dos 23ºC, a manhã começa com sol e a cidade deve ter mais um dia de calor e umidade relativa baixa, com máxima prevista de 32ºC.

Durante o período da tarde, a instabilidade aumenta e pancadas de chuva associadas ao calor podem ocorrer com forte intensidade e potencial para alagamentos.