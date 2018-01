São Paulo terá sol com variação de nuvens nesta quinta

A quinta-feira, 17, na capital paulista começou com nebulosidade e formação de neblina, que devem se dissipar ao longo do dia, permitindo que o sol retorne, com variação de nuvens. A abertura do sol favorece a rápida elevação das temperaturas com máximas chegando aos 27ºC na capital no período da tarde. Entre o fim da tarde e o início da noite a nebulosidade aumenta, mas as chuvas ocorrem de forma fraca e sem potencial para alagamentos.

O fim da semana segue abafado com sol e variação de nuvens na Grande São Paulo. Entretanto, retornam as condições para pancadas mais significativas de chuva no final das tardes, principalmente no domingo. As mínimas oscilam em torno dos 19ºC, enquanto as máximas podem atingir os 32ºC.