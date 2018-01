São Paulo terá segunda-feira com tempo instável

A semana começou com tempo fechado na capital paulista e ao longo desta segunda-feira, 21, podem ocorrer rápidos períodos de sol, mas no geral o céu permanece com muita nebulosidade. Estas condições, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), mantém a sensação de frio e as máximas não devem superar os 22ºC.

Entre o fim da tarde e a noite as chuvas retornam à capital paulista de forma moderada, o que eleva o potencial para formação de alagamentos transitáveis.

A semana segue com tempo nublado e chuvoso em São Paulo. Não há previsão de grandes temporais, entretanto as chuvas ocorrem de forma contínua com períodos de maior intensidade, o que eleva o risco de alagamentos e deslizamentos de terra.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A sensação geral permanece de frio com as temperaturas variando entre 16ºC nas madrugadas e 23ºC durante as tardes. Dessa forma, a primavera, que começa amanhã às 18h18 deve chegar com cara de inverno na Grande São Paulo.