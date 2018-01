São Paulo terá predomínio de sol nesta terça

A manhã desta terça-feira, 3, começou com variação de nuvens e sem chuva na capital paulista. Por conta da massa de ar seco, hoje será mais um dia de tempo firme, com predomínio de sol e temperaturas altas durante a tarde, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). As máximas atingem os 30ºC.

A partir da quarta-feira, 4, até pelo menos o final de semana, as condições atmosféricas mudam e as pancadas de chuva de fim de tarde retornam à Região Metropolitana de São Paulo, com potencial para alagamentos.