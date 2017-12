São Paulo terá predomínio de sol nesta quarta-feira

A quarta-feira, 21, começou com sol entre nuvens e temperatura na casa dos 17ºC na Grande São Paulo. Ao longo do dia a máxima deve chegar aos 27ºC e, apesar do aumento de nebulosidade no fim da noite, não há previsão de chuvas para a capital, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

Saiba a previsão do tempo para a sua cidade

Nesta quinta-feira, 22, as áreas de instabilidade se formam no interior do Estado e se propagam em direção ao leste. Há risco de chuva na Grande São Paulo já no período da manhã, entretanto os maiores volumes são esperados entre o período da tarde e a noite.