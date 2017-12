São Paulo terá pancadas de chuvas e sol pode aparecer

A manhã desta quinta-feira, 29, na capital paulista, começou com céu nublado e chuviscos em partes isoladas, por conta da formação de um sistema frontal próximo ao litoral do Sudeste, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade Esta condição de tempo deve permanecer ao longo do dia e a maior quantidade de nuvens fará com que a temperatura não suba muito e a máxima não deve ultrapassar os 26ºC. Até sexta, a ocorrência de chuvas mantém o potencial para a formação de alagamentos, deslizamentos de encostas, em função do elevado acumulado registrado nos últimos três dias. No final de semana, mesmo com o tempo instável, haverá aberturas de sol, temperaturas em elevação e o retorno das chuvas na forma de pancadas típicas de verão.