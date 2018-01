São Paulo terá noites frias seguidas de tardes amenas e quentes

SÃO PAULO - As próximas duas noites - de quinta-feira, 7, para sexta-feira, 8, e de sexta para sábado, 9 - devem ser mais geladas na capital paulista do que o registrado recentemente, mas as temperaturas máximas ao longo dos próximos dias devem compensar a friaca e demandar que os paulistanos saiam de casa vestidos em camadas, para se adequar diante da intensa variação.

De acordo com previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a noite desta quinta-feira teve ter mínima de 10°C, com tendência de declínio. Ao longo do dia de sexta sobe até 19°C, ainda em tendência de queda, e volta a cair, dessa vez até 6°C, na noite de sexta. No sábado, sobe até 24°C, caindo para 8°C na madrugada e, no domingo à tarde, vai a 28°C. Ou seja, frio só de noite e calorão à tarde.

As temperaturas baixas ainda não se comparam com as ocorridas em junho, ainda no outono, quando houve registro de 3,5°C, no dia 13, e geada na capital, sendo a menor temperatura em 22 anos.