São Paulo terá mais um dia de sol, calor e pancadas de chuva

Os paulistanos terão mais um dia quente com pancadas de chuva em partes isoladas entre o fim da tarde e a noite desta quarta-feira, 4. O sol, que aparece entre nuvens, deve continuar elevando as temperaturas. Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura, a condição de tempo quente e úmido favorece o retorno das pancadas de chuva a partir da tarde até a noite, o que poderá trazer transtornos aos moradores. A temperatura máxima deve chegar aos 30ºC. Ainda segundo o CGE, o tempo não deve mudar muito ao longo da semana, que segue com sol, variação de nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde. As temperaturas permanecem variando entre 20ºC e 30ºC.