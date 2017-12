São Paulo terá madrugada com frio recorde, prevê Climatempo

SÃO PAULO - A chuva que chegou ao Estado de São Paulo no fim da semana passada por causa de uma frente fria já está enfraquecendo, mas a entrada de uma massa polar no País vai provocar frio recorde durante a noite e madrugada entre a segunda-feira, 26, e a terça, 27.

Segundo o Climatempo, a madrugada de segunda para terça-feira será a mais fria do ano na capital. De acordo com a previsão, várias áreas do Estado vão amanhecer com temperaturas em torno dos 10ºC, ou até abaixo desse valor. A menor temperatura deste ano, pelas medições do Instituto Nacional de Meteorologia, é de 12ºC, registrado no dia 30 de abril.

"Essa massa polar vai reforçar as temperaturas baixas que estavam sendo registradas no fim de semana. A nebulosidade vai sumir, o que vai contribuir para a queda da temperatura. As nuvens funcionam como um cobertor que não deixa perder o calor que se adquiriu durante o dia", explica a Fabiana Weykamp, do Climatempo. "No decorrer da semana as madrugadas serão frias, mas o pico deve ser na terça-feira mesmo. A temperatura vai subir lentamente ao longo da semana."

De acordo com Fabiana, esse recorde da próxima madrugada é esperado para o Mirante do Santana, na zona norte, principal estação meteorológica da cidade. Em extremos como Parelheiros, na zona sul, a temperatura pode ser ainda menor.

Sensação térmica. A temperatura nesta segunda-feira aumentou em comparação ao que foi registrado no fim de semana. A sensação térmica, contudo, ainda é de 16ºC, em média, na cidade, segundo o Centro de Gerenciamento da Prefeitura. "Agora na cidade a temperatura é de 21ºC, mas a sensação térmica é de 16ªC. No Aeroporto de Congonhas, a temperatura é de 20ºC e a sensação, de 15ºC", explica Fabiana.

A previsão para a semana é de frio pelo menos até meados da próxima semana. A formação de uma área de baixa pressão atmosférica vai provocar pancadas de chuva de forma isolada entre a tarde e o início da noite desta segunda-feira. Há potencial para chuva moderada a forte, com probabilidade de formação de alagamentos.

Na quarta-feira, 28, pouca coisa deve mudar. O vento que sopra do mar em direção à costa paulista deve aumentar a quantidade de nuvens, manter as temperaturas baixas, com probabilidade de redução de visibilidade por causa da formação de névoa úmida. Os termômetros devem variar entre 13ºC e 20ºC, enquanto as menores taxas de umidade relativa ficarão acima dos 60%.

Brasil. Nesta segunda-feira, ocorrerá chuva forte, rápida e localizada, entre o Vale Histórico (região do Vale do Paraíba, em São Paulo), Serra da Mantiqueira, grande pare do Rio de Janeiro e no sul e sudeste de Minas Gerais. Também haverá chuva forte localizada sobre o leste, nordeste, centro e norte do Amazonas; sul de Roraima; e no oeste, sul e sudeste do Pará.

Na terça-feira, 27, a chuva forte localizada deve se concentrar em Roraima; leste, norte, centro e nordeste do Amazonas; oeste, sul e centro do Pará; e no leste e norte do Amapá.