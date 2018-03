São Paulo terá fim de semana ensolarado

SÃO PAULO - O sol volta a predominar na cidade de São Paulo e o tempo ficará seco e estável no fim de semana, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). As madrugadas ainda devem ser frias, mas no decorrer do dia o predomínio de sol favorece a rápida elevação das temperaturas.

As mínimas oscilam amanhã e no domingo em torno de 12ºC, enquanto que as máximas podem atingir 30ºC. Por conta do tempo seco, os índices de umidade relativa do ar devem diminuir, principalmente entre o domingo e o início da próxima semana, segundo o CGE.

Hoje, o sol predomina e espanta a sensação de frio com máximas chegando a 24ºC. A umidade relativa do ar entra em declínio no período da tarde, mas não deve atingir níveis críticos, permanecendo acima de 30%. No final da tarde a nebulosidade aumenta, mas sem previsão de chuva para a capital paulista.