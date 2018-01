São Paulo terá dia nublado e com chuvas

A capital paulista terá uma quarta-feira, 30, com céu nublado e chuvas ao longo do dia, segundo prevê o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). As temperaturas continuam baixas e a máxima não deve passar dos 18ºC.

Para a quinta-feira, 1º, ainda são previstas algumas chuvas isoladas, mas o tempo continua predominantemente seco, apenas com céu encoberto e sensação de frio. O sol volta a aparecer sexta-feira, 2, e as temperaturas ficam mais altas.