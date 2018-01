São Paulo terá chuviscos em pontos isolados nesta terça

Esta terça-feira, 29, será de tempo encoberto com chuviscos em pontos isolados da capital paulista, prevê o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

A passagem da frente fria que provocou pancadas de chuva forte na segunda-feira, 28, se afasta e deixa o tempo nublado, com chuva leve ao longo do dia alternando com períodos de melhoria.

As temperaturas não devem ultrapassar os 20ºC e a sensação é de frio na maior parte do dia, segundo o CGE.