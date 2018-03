São Paulo terá chuviscos alternados com sol nesta quinta-feira

A manhã desta quinta-feira, 16, começou com céu encoberto e com chuviscos na Grande São Paulo, por conta de uma frente fria, que já se afastou do litoral paulista, mas continua influenciando o tempo na capital.

Com os ventos úmidos que sopram do oceano, espera-se muita variação de nuvens e chuviscos, alternados com rápidos períodos de sol ao longo do dia, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Dessa forma as temperaturas não sobem muito e as máximas não devem superar os 25ºC.

A semana ainda termina com tempo instável e o sol aparece entre nuvens, elevando as temperaturas na sexta-feira, mas ainda ocorrem chuvas isoladas no final do dia. Os termômetros variam entre mínimas de 17ºC e máximas chegando aos 31ºC.

No sábado uma massa de ar mais frio vinda do sul do Brasil em conjunto com a umidade do oceano causam nebulosidade, chuviscos e novo declínio das temperaturas com máximas que não devem superar os 21ºC. O tempo melhora a partir do domingo, quando o sol retorna e favorece a elevação das temperaturas.

Umidade

Por conta da frente fria que trouxe ventos úmidos do litoral, os índices de umidade relativa do ar subiram bastante nesta manhã, melhorando a qualidade do ar. Segundo medição do CGE, o índice registrava por volta das 8 horas uma média de 90% em toda a cidade.

A maior marca foi medida no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, chegando aos 95%. Na zona leste, as medições na Vila Prudente marcaram 91% e em Aricanduva e Vila Carrão a marca chega a 90%. Nas zonas norte e oeste da cidade, o CGE registrou os índices de 89% no Butantã e 88% no Tremembé respectivamente.