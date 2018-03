São Paulo terá chuvas e altas temperaturas nesta quinta-feira

SÃO PAULO - Após registrar temperaturas em torno dos 30ºC nesta quarta-feira, 12, a capital paulista deve começar a sentir as características típicas da primavera nos próximos dias: temperaturas elevadas e temporais isolados geralmente no período da tarde. A previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) é de baixas temperaturas nas primeiras horas da manhã e pancadas de chuva no final da tarde.

O feriado foi de sol entre poucas nuvens, o que proporcionou elevação das temperaturas. A média na cidade ficou em 30,2ºC. Mas, de acordo com o CGE, em alguns bairros da região norte, como Freguesia do Ó, Pirituba e Jaçanã-Tremembé, os termômetros chegaram a superar os 32ºC. O tempo mudou no meio da tarde, com a chegada da brisa marítima, que favoreceu a formação de chuva isolada.

Para hoje, a previsão é de tempo similar ao do feriado. Nas primeiras horas do dia devem ser registradas temperaturas mais baixas, em torno de 16°C. A máxima pode chegar a 29°C. As taxas de umidade do ar caem e devem se aproximar dos 35%.

De acordo com o CGE, no fim da tarde deve haver nova entrada de brisa, com possibilidade de pancadas de chuva localizada – alguns pontos podem ter chuva de forte intensidade. A combinação entre o forte calor e a umidade aumentam as condições para rajadas de vento e granizo.

Uma rápida frente fria passará pelo litoral do Estado amanhã, mas a variação de temperatura será semelhante à de hoje: de 16°C a 27°C. Entre a tarde e a noite, estão previstas pancadas de chuva na capital e também na região metropolitana.

Sul. A Climatempo alerta para pancadas de chuva nos três Estados da Região Sul do País nos próximos sete dias. Há previsão de ventos com mais de 80 quilômetros por hora.