São Paulo terá chuva e temperatura mais baixa esta semana

SÃO PAULO - Diferentemente do calor e do tempo seco da semana passada, esta segunda-feira, 14, promete temperatura mais amena com possibilidade de chuva fraca, principalmente entre a tarde e a noite na capital paulista.

A terça-feira, 15, começa com tempo nublado, vento mais gelado e com previsão de chuva fraca a moderada. A temperatura terá mínima de 14°C e máxima de 18°C.

Segundo Aline Tochio, meteorologista da Climatempo, entre terça, 15, e sexta, 18, há passagem de outra frente fria pelo Estado de São Paulo.

" Todos os dias têm previsão de chuva, mas na quarta-feira e quinta-feira a intensidade pode ser de moderada a forte", avalia Aline.

A diferença está nas correntes de vento a 2km de altura, agora teremos o transporte de umidade da região Norte para o Sudeste, que passa também pelo centro-oeste, explica Aline.

Essa situação meteorológica é muito comum durante o verão e acaba por espalhar as áreas de instabilidade também para as demais áreas paulistas.

De acordo com a meteorologista, também há previsão de chuvas isoladas nas regiões oeste, centro e sul do Estado de São Paulo.