São Paulo terá chuva e queda de temperatura neste domingo

A chegada de uma frente fria pelo sul do País e a presença de um ciclone extratropical entre o Uruguai e a Argentina devem mudar o clima em quase todo o Estado de São Paulo nos próximos dias. Na capital paulista, há previsão de chuvas e a temperatura cai. A máxima não deve passar dos 25°C neste domingo, 13.

Segundo a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, nas próximas 24 horas, os temporais devem ser mais fortes no litoral norte, próximo à divisa com o Rio de Janeiro. Na Grande São Paulo e no Leste do Estado, as precipitações podem ultrapassar os 35 mm. Também há previsão de pancadas de chuva no resto do Estado, com exceção do Sudoeste.

No momento, a cidade de São Paulo tem temperatura média de 28°C e céu parcialmente nublado. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), os termômetros podem chegar aos 30°C nas zonas oeste e sul. Os temporais devem começar no fim da tarde deste sábado, 12, e se estendem durante todo o domingo.

Na segunda-feira, 14, a umidade se mantêm e causa chuva fracas e garoa fina ao longo do dia. A temperatura deve oscilar entre 17°C e 21°C.