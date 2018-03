São Paulo terá altas temperaturas no feriado de Nossa Senhora

SÃO PAULO - Depois de um longo período de clima ameno em setembro, a cidade de São Paulo deverá registrar as primeiras altas temperaturas em outubro a partir do feriado de Nossa Senhora Aparecida, no dia 12. Nesta quarta e na quinta-feira, 13, os termômetros podem chegar aos 30ºC na capital, com 60% de chances de pancadas de chuvas à tarde e à noite, de acordo com a empresa Climatempo.

O céu deverá terá mais nuvens na sexta-feira, 14, com maiores chances de chuvas e máxima de 28ºC. No entanto, o feriado terminará com muito calor em São Paulo. No sábado, 15, a temperatura deve chegar aos 31ºC e 33ºC no domingo, 16, único dia que não deve contar com chuvas.

O clima quente será ainda maior para os fieis que viajarem a Aparecida, cidade que abriga a Basílica de Nossa Senhora. A cidade do Vale do Paraíba chegará aos 33ºC nesta quarta-feira, com pancadas de chuvas somente no período da tarde. Sem precipitações, os termômetros podem ficar nos 35ºC na quinta-feira. A nuvens deverão tomar conta da sexta-feira, com períodos de céu fechado e temperaturas entre 21ºC a 29ºC. As pancadas de chuvas e as altas temperaturas voltam no final de semana. O sábado deverá marcar até 32ºC e o domingo, 31ºC.