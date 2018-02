São Paulo tem três mortes entre a noite e a madrugada

SÃO PAULO - Depois de um dos finais de semana mais violentos do ano, com 15 mortes entre sábado e domingo, a Grande São Paulo registrou uma queda no número de casos entre a noite de domingo e a madrugada desta segunda-feira, 26. Três mortes foram registradas no período, todas na capital paulista, sendo duas delas de assaltantes em confronto com a polícia na zona leste. As informações são da Rádio Jovem Pan.

Os suspeitos morreram nesta madrugada, após invadirem uma residência e manterem moradores reféns na Rua Ursa Maior, 240, em São Mateus. Depois de serem cercados, os bandidos trocaram tiros com a polícia e foram atingidos. Um deles morreu no Pronto Socorro de São Mateus e o outro no próprio local, depois de ser baleado e cair de um telhado. Dois bandidos foram presos e o quinto membro do grupo conseguiu escapar. O caso foi registrado no 49º DP (São Mateus).

A terceira morte aconteceu na noite de domingo, quando o corpo de um homem baleado foi encontrado na Rua Miguel Arquerons pela polícia, no Grajaú. O caso foi registrado no 101º DP (Jardim Embuias).