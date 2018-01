São Paulo tem trânsito bem abaixo da média

Os motoristas encontravam na Marginal do Tietê os piores trechos de congestionamentos por volta das 8 horas desta segunda-feira, 15, segundo boletim da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). No total, eram mais de 10 quilômetros de trechos com trânsito carregado devido ao excesso de veículos, nos dois sentidos da via. Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Os traços em vermelho representam trechos de lentidão nesta manhã. Fonte: CET De acordo com a CET, a cidade registrava às 8 horas, 48 quilômetros de ruas e avenidas congestionadas, bem abaixo da média para o período. Acidentes Um motociclista morreu após colidir com um automóvel, na Avenida Robert Kennedy, em Interlagos, por volta das 6 horas de hoje. Segundo a CET, os envolvidos permaneciam no local. Um ciclista também foi atropelado na mesma região, na Avenida Guarapiranga, nesta manhã, de acordo com a CET. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima. Piores trechos congestionados - Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva, com 4.180 metros; pista local entre Ponte Jânio Quadros e Hospital Vila Maria, com 2.990 metros; sentido Ayrton Senna, pista expressa entre Pontes Cruzeiro do Sul e Casa Verde, com 3.000 metros; - Radial Leste, sentido Centro, entre Viaduto Alberto Badra e Rua Bernardino Brito F de Carvalho, com 3.050 metros; - Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, entre Rua Jeronimo Leitão e Praça Campo de Bagatelle, com 2.870 metros; - Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa entre Ponte Cidade Universitária e Rua Alexandre Mackenzie, com 2.840 metros; Situação dos principais corredores Zona Sul - Avenida dos Bandeirantes: sentido Marginal, entre Viadutos Jabaquara e Aliomar Baleeiro - Marginal Pinheiros: sentido Interlagos, pista expressa entre Ponte Cidade Universitária e Rua Alexandre Mackenzie Zona Oeste - Avenida Rebouças: sentido Centro, entre Avenida Brasil e Rua Antonio Rosa - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Avenidas Vinte e Três de Maio e Alcantara Machado Zona Norte - Marginal Tietê: sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva, com 4.180 metros; pista local entre Ponte Jânio Quadros e Hospital Vila Maria, com 2.990 metros - Corredor norte-sul: sentido Aeroporto, entre Rua Jeronimo Leitão e Praça Campo de Bagatelle - Avenida Braz Leme: sentido Centro, entre Ponte da Casa Verde e Rua Zanzibar Zona Leste - Radial Leste: sentido Centro, entre Viaduto Alberto Badra e Rua Bernardino Brito F de Carvalho - Avenida Aricanduva: sentido Marginal, entre Radial Leste-oeste e Rua Julio Colaço - Avenida Salim Farah Maluf: sentido Marginal, pista expressa entre Ponte do Tatuapé e Viaduto Pires do Rio Centro - Avenida do Estado: sentido Santana, entre Rua São Caetano e Viaduto Diário Popular