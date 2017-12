São Paulo tem trânsito acima da média

Atualizado às 18h44

A Companhia de Engenharia do Tráfego (CET) registrava às 18h30 desta quarta-feira, 8, congestionamento acima da média na cidade de São Paulo, com 206 quilômetros de lentidão - o que corresponde a 23,3% dos 868 km de vias monitoradas. São 30 quilômetros a mais que a média do horário.

A principal causa, segundo a CET, são os acidentes.

Uma colisão entre um carro e um caminhão interditou duas faixas da Marginal do Tietê, no sentido Castel Branco, por cerca de três horas nesta tarde. O carro capotou e uma pessoa ficou ferida, segundo a CET.

O acidente ocorreu por volta das 14h30 na altura da Ponte Freguesia do Ó. O trânsito no local ficou carregado e refletiu na Rodovia Ayrton Senna, que por volta das 17 horas tinha tráfego lento do quilômetro 15 ao 11, no sentido São Paulo. A via foi liberada pouco antes das 17h.

Além do acidente, outros dois locais tinham pistas bloqueadas e contribuíam para o congestionamento da via. Um caminhão encontrava-se parado por problema mecânico na faixa da direita na pista local da Marginal, sentido Rodovia Castelo Branco, na altura da Ponte Júlio de Mesquita Neto.

Próximo à Ponte Jornalista Walter Abraão (Ponte Casa Verde), um ônibus fretado também teve problemas mecânicos e interditava a faixa da direita na pista única, sentido bairro.