São Paulo tem tráfego bom, com 1 km de congestionamento

Os motoristas que trafegam pelas ruas de São Paulo na manhã desta quarta-feira, 24, véspera de Natal, estão encontrando tráfego tranqüilo, sem congestionamentos. Um único trecho da cidade apresentava um quilômetro de lentidão por volta das 8 horas, devido a um acidente com uma carreta durante a madrugada. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) solicitava aos motoristas que evitassem trafegar pela Avenida Juntas Provisórias, sentido Vila Prudente, onde uma carreta tombou, por volta das 5h30. Veja também: Confira o que abre e o que fecha em São Paulo no Natal Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Saiba como fugir do estresse no trânsito na época do Natal O caminhão, que seguia pelas Juntas Provisórias transportando um cilindro contendo dióxido de carbono (gás carbônico) da empresa White Martins, tombou no final da curva à direita antes de iniciar a subida do Viaduto, ficando atravessado na Avenida do Estado. O motorista teve ferimentos leves. A CET orientava os motoristas que seguem em direção ao Viaduto Grande São Paulo a utilizar como desvio o Viaduto Gazeta do Ipiranga, Avenida do Estado, Viaduto Capitão Pacheco Chaves e avenidas Dianópolis e Luis Ignácio de Anhaia Mello. Os motoristas que seguem em direção a Avenida do Estado, sentido Ipiranga, deverão utilizar a Avenida Juntas Provisórias, ruas Dom Lucas Obes, 1822, Lorde Cockrane, Municipalidades e Avenida do Estado. Rodízio O rodízio municipal de veículos está suspenso a partir desta quarta em São Paulo. A restrição será retomada somente no dia 12 de janeiro. Ao todo, o paulistano ficará 11 dias úteis sem ter de deixar o carro em casa nos horários de pico.