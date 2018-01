São Paulo tem terceira manhã mais lenta do ano no horário de pico

SÃO PAULO - São Paulo teve nesta segunda-feira, 9, o terceiro maior congestionamento do ano no período da manhã, no horário de pico, entre as 7h e as 10h, com mais um dia de paralisação do Metrô. Foram 182 quilômetros nas vias medidas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Às 10h, a lentidão atingia 173 quilômetros, com tendência estável.

O recorde do ano foi na sexta-feira, 6, às 10h, com 239 quilômetros. O trânsito nessa data também foi o terceiro maior na série histórica da CET no período da manhã, entre as 7h e as 10h. O segundo maior trânsito do ano pela manhã, e o quarto lugar na série histórica, foi na quinta-feira, às 9h30, com 209 quilômetros.

Todos os três maiores congestionamentos do ano pela manhã foram durante a greve dos metroviários, que voltou nesta segunda-feira mesmo com a decisão da Justiça do Trabalho , que a considerou abusiva.